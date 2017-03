Die USA-Marke Joico bringt eine Serie für strahlendes Blond auf den Markt und kreiert die neuesten Haar-Looks von Oscar Gewinnerin Brie Larson sowie Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Blond steht in Deutschland unverfochten auf Platz 1 derHaarfarb-Wunschliste. Denis de Souza ist Promi-Colorist aus den USAund Markenbotschafter von Joico, einer Haarmarke, die in den USAunter den Top 5 der Profimarken gelistet ist. Denis weiß um diesengroßen Hype hierzulande und begab sich zur Einführung von Blonde Life- der Haarpflegeserie für das schönste Blond - nach Deutschland, umHaarprofis und Journalisten sein Know-How in Sachen Blond zuverraten.Promifriseur Denis de Souza kreiert neueste BlondtrendsJedes Jahr stylt Denis die Stars vor Ort in Hollywood. In diesemJahr verhalf er Oscar Gewinnerin und Golden Globe Moderatorin BrieLarson zu traumhaft goldenen Strähnen in Blond - in klassischerHollywood-Manier. Im letzten Jahr eröffnete Denis seinen eigenenSalon in West Hollywood und betreut dort eine namhafteCelebrity-Gästeliste á la Kate Mara, Zoe Saldana, Mila Kunis, RachelBilson, Nicole Richie, Lucy Hale, Jacqueline Bisset, VanessaRedgrave, Illeana Douglas, Gina Gershon, Rumer Willis und JamieChung... Derzeit kreiert er verschiedenste Farbtrends für blondesHaar, die der Friseursalonkundin demnächst auch in Deutschland zurVerfügung stehen werden.Ein Hoch auf BlondFrauen mit blondem Haar wissen selbst am besten, wie schwierig esist, das richtige Blond zu finden und diese Farbe dann auch zuerhalten. Dafür müssen sie so Einiges tun. Man denke nur einmal anden Ansatz, das Nachfärben, unerwünschte Farbtonveränderungen, dieHaarschäden und das Verblassen der Farbe. Blond werden und genaudiesen tollen Blondton so zu erhalten, wie frisch nach demFriseurbesuch ist eine wahre Pflegemission.Aus diesem Grund hat Joico die Blonde Life Serie kreiert, einaufhellendes und strahlendes Blond versprechendes Haarkonzept. Dieneuen Blonde Life Pflegeprodukte sind das royale Pflegeprogramm fürzuhause. Shampoo, Conditioner und Haarmaske pflegen das Haarintensiv, sind sulfatfrei und helfen gegen die drei größten Probleme,die blondes Haar nach dem Färben hat: unerwünschter Gelbstich,sprödes Haar und Haarbruch.Die Kombination aus elastizitätsförderndem Arginin, pflegendemMonoi- und Tamanuöl, Detox-Wirkstoffen und dem Joico Bio-AdvancedPeptide Complex regeneriert das Haar, macht es kraftvoller undbewahrt es gleichzeitig von Haarbruch.Weitere Informationen via www.joico-blondelife.de und aufwww.jocogermany.dePressekontakt:DEE-PR Michaela DeeTel: 07221 371 9292Mail: office@dee-pr.comOriginal-Content von: Joico, übermittelt durch news aktuell