USA: Konsumklima Uni Michigan fällt wegen Viruskrise in Rekordtempo

MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich wegen der Coronakrise so stark wie noch nie eingetrübt.



Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel im April zum Vormonat um 18,1 Punkte auf 71,0 Zähler, wie die Universität am Donnerstag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der stärkste jemals gemessene Rückgang. Schlechter schätzten die befragten Konsumenten vor allem ihre gegenwärtige Lage ein. Die Erwartungen wurden ebenfalls ungünstiger bewertet, sie fielen aber nicht ganz so stark.

Der Indikator der Uni Michigan ist ein Maß für das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter rund 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./bgf/jkr/he