USA: Konsumausgaben und Einkommen steigen wie erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen und die Konsumausgaben der privaten Haushalte sind im Juni wie erwartet gestiegen.



Die Einkommen legten um 0,4 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten diesen Anstieg erwartet. Die Konsumausgaben legten um 0,3 Prozent zu. Auch hier wurde die Markterwartung getroffen.

Die Inflation entwickelte sich etwas schwächer als erwartet. Gemessen an dem von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmaß PCE, stiegen die Verbraucherpreise im Juni gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Prozent, während am Markt ein etwas stärkerer Zuwachs um 1,5 Prozent erwartet worden war. Im Monatsvergleich stieg der PCE um 0,1 Prozent.

Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie lag bei 1,6 Prozent. Analysten hatten eine Rate von 1,7 Prozent erwartet.

Die Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. An den Finanzmärkten wird mittlerweile fest mit einer Zinssenkungen durch die Fed am Mittwoch gerechnet./jkr/elm/mis