USA: Konsumausgaben und Einkommen gestiegen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Einkommen und Ausgaben der Verbraucher im August gestiegen.



Die Konsumausgaben erhöhten sich gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 0,7 Prozent gerechnet. Die Einnahmen stiegen auf Monatssicht wie von Volkswirten erwartet um 0,2 Prozent.

Der Preisauftrieb bleibt unterdessen hoch. Der auf den Konsumausgaben basierende Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,3 Prozent und gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent. Die Erwartungen wurden um jeweils 0,1 Prozentpunkte übertroffen. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel stieg auf Jahressicht um 3,6 Prozent und zum Vormonat um 0,3 Prozent.

Die US-Notenbank Fed präferiert den Preisindikator PCE gegenüber dem bekannteren Index CPI. Letzterer liegt in der Regel höher, so auch aktuell bei 5,3 Prozent. Die Fed betrachtet die hohe Teuerung als übergangsweise Entwicklung./jsl/bgf/jha/