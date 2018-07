USA: Konsumausgaben steigen weiter - Inflation konstant

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Juni weiter gestiegen.



Sie erhöhten sich wie von Analysten im Mittel erwartet um 0,4 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Die Entwicklung im Vormonat fiel mit plus 0,5 Prozent wesentlich besser aus als zunächst gedacht. Die Einkommen der privaten Haushalte stiegen ebenfalls um 0,4 Prozent.

Die Inflation, gemessen an dem von der US-Notenbank bevorzugten Inflationsmaß PCE, stagnierte auf 2,2 Prozent. Die Kernrate, die schwankende Preiskomponenten wie Energie ausklammert, lag ebenfalls unverändert bei 1,9 Prozent. Die Gesamtinflation liegt damit bereits über dem Notenbankziel von zwei Prozent, während die Kernrate leicht darunter liegt.

Das offizielle Ziel der Fed ist die Gesamtrate des PCE-Index. Immer wieder verweisen ranghohe Notenbanker der Fed aber auch auf die Kernrate als zuverlässigeres Maß für die Inflation.

^Die Entwicklung im Überblick:

Juni Prognose Vormonat

Private Einkommen +0,4 +0,4 +0,4

Private Konsumausgaben +0,4 +0,4 +0,5r

PCE (gg VJ) +2,2 +2,3 +2,2r

PCE Kernindex (gg VJ) +1,9 +2,0 +1,9r°

(r=revidiert; alle Angaben in Prozent)

