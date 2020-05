USA: Konsumausgaben brechen mit Rekordtempo ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Amerikaner haben ihren Konsum in der Corona-Krise drastisch eingeschränkt.



Die Konsumausgaben gingen im April zum Vormonat um 13,6 Prozent zurück, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington bekanntgab, gingen . Das ist der schwerste jemals gemessene Einbruch. Analysten hatten einen etwas geringeren Rückgang erwartet.

Die Einnahmen der Haushalte stiegen unterdessen massiv an. Sie schnellten um 10,5 Prozent in die Höhe. Laut dem Ministerium ist der starke Anstieg vor allem mit Unterstützungszahlungen des Staates zur Überwindung der Krise zu erklären.

Die Teuerung schwächte sich deutlich ab. Der von der US-Notenbank besonders beachtete Preisindex PCE stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,5 Prozent und fiel gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent.

Der Kernindex ohne Energie und Lebensmittel stieg auf Jahressicht um 1,0 Prozent und fiel auf Monatssicht um 0,4 Prozent. Die Fed strebt eine Jahresrate von zwei Prozent an./bgf/la/zb