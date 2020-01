zu USA/Iran

Halle (ots) - Was will Trump heute? Warum lässt er den iranischen KommandeurGhassem Soleimani töten, einen General, der im Iran zu den populärstenöffentlichen Figuren zählt? Mit welchen Reaktionen rechnet er in einerGesellschaft , die so sehr den Mythos von Rache und Märtyrertum pflegt? DieMotivforschung führt in den Morast des Unmoralischen. Denn verändert haben sichfür Trump seit dem Sommer 2019 nicht die außen-, sondern die innenpolitischenUmstände: Ein Impeachment ist inzwischen in Gang gekommen, und das Wahljahr 2020hat begonnen. Trump tritt an zur Wiederwahl - als erster US-Präsident derGeschichte, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren läuft. Glaubt er, einezunehmende Konfrontation mit dem Iran werde ihm neuen Rückenwind verschaffen?Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungHartmut AugustinTelefon: 0345 565 4200hartmut.augustin@mz-web.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/47409/4483365OTS: Mitteldeutsche ZeitungOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell