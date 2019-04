USA: Inflationsrate steigt - US-Notenbankziel in Reichweite

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in den USA hat im März angezogen.



Die Verbraucherpreise seien um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Mittel einen leichteren Anstieg auf 1,8 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise wie erwartet um 0,4 Prozent.

Die Kernverbraucherpreise ohne schwankungsanfällige Energie- und Lebensmittelpreise stiegen um 2,0 Prozent. Volkswirte hatten hingegen mit einer Rate von 2,1 Prozent gerechnet. Vor allem die Energiepreise zogen an. Auch Tabak und Transport verteuerte sich.

Die Inflation nähert sich damit dem von der US-Notenbank angestrebten Ziel von zwei Prozent. Die Währungshüter orientieren sich jedoch vor allem am Preisindex (PCE). An den Finanzmärkten wird im laufenden Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet./elm/bgf/jha/