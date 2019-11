USA: Inflation zieht etwas an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflation in den USA hat im Oktober etwas angezogen.



Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 1,7 Prozent betragen. Analysten hatten im Schnitt mit einer unveränderten Inflationsrate gerechnet.

Auch im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise etwas stärker als erwartet. Der Zuwachs betrug 0,4 Prozent, während Analysten ein Plus von 0,3 Prozent erwartet hatten. Die Kerninflationsrate, die stärker schwankende Güter wie Energie und Lebensmittel ausklammert, ging leicht von 2,4 auf 2,3 Prozent zurück.

Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an. Sie orientiert sich allerdings an dem Preisindex PCE. Die Fed hatte Ende Oktober ihren Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr reduziert und zugleich eine Lockerungspause signalisiert. Am Mittwochabend wird sich Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Kongress äußern./bgf/jkr/jha/