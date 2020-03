USA: Inflation schwächt sich etwas ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Inflation in den USA hat sich im Februar etwas abgeschwächt.



Wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte, lagen die Lebenshaltungskosten 2,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Januar hatte die Rate 2,5 Prozent betragen und hatte damit so hoch gelegen wie zuletzt im Herbst 2018. Analysten hatten für Februar im Schnitt einen Rückgang auf 2,2 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Der Kernindex, der schwankungsanfällige Güter wie Energie und Nahrungsmittel unberücksichtigt lässt, stieg zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Analysten hatten einen Zuwachs wie im Vormonat von 2,3 Prozent erwartet.

Die US-Notenbank Fed peilt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, bezieht sich dabei aber auf einen anderen Preisindex. Die Fed hat ihren Leitzins vergangene Woche wegen der Corona-Krise außerplanmäßig um 0,5 Prozentpunkte verringert. Fachleute erwarten weitere Reduzierungen./bgf/jkr/jha/