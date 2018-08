USA: Industriestimmung trübt sich überraschend deutlich ein

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt.



Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 60,2 Punkten im Vormonat auf 58,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 59,4 Punkte gerechnet.

Die Unterindikatoren zu den Aufträgen, Preisentwicklung und zur Produktion verschlechterten sich jeweils. Der Beschäftigungsindex verbesserte sich leicht.

Der Gesamtindex liegt trotz des Rückgangs klar über der Schwelle von 50 Punkten und deutet damit auf eine wachsende Industrieproduktion hin. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Die Entwicklung im Überblick

^ Juli Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 58,1 59,4 60,2

Beschäftigungsindex 56,5 --- 56,0

Auftragsindex 60,2 --- 63,5

Preisindex 73,2 75,3 76,8

Produktionsindex 58,5 --- 62,3°

(Angaben in Punkten)

/jsl/jkr/he