USA: Industriestimmung in New York bricht ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Juni massiv eingetrübt.



Der Empire-State-Index fiel um 26,4 Punkte auf minus 8,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Das ist der stärkste jemals verzeichnete Rückgang. Analysten hatten eine wesentlich geringere Eintrübung auf 11,0 Punkte erwartet.

Das aktuelle Niveau des Stimmungsindikators ist das niedrigste seit Oktober 2016. Fast alle Unterindikatoren trübten sich ein. Die schlechte Stimmung dürfte auch auf die von der US-Regierung angefachten Handelskonflikte zurückgehen. Nicht nur werden sie immer zahlreicher, auch haben sich zuletzt die Chancen einer Einigung zwischen den USA und China verringert. Eine weitere Eskalation mit zusätzlichen Strafzöllen erscheint daher denkbar.

Der Empire-State-Index misst die Geschäftstätigkeit der Industrie im Bundesstaat New York. Der Index wird durch Befragungen von Unternehmensvertretern ermittelt. Abgefragt werden unter anderem die Lagerbestände, Preise, Auftragseingänge und Absatzzahlen. Ein Wert unter null Punkten signalisiert eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität. Positive Werte weisen auf Wachstum hin./bgf/jsl/stk