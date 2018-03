USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat die Industrieproduktion im Februar überraschend stark zugelegt.



Sie sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Allerdings ist der Rückgang im Vormonat mit revidierten 0,3 Prozent stärker als zunächst ermittelt ausgefallen. In einer ersten Schätzung war nur ein leichter Dämpfer von 0,1 Prozent festgestellt worden.

Die Kapazitätsauslastung in der Industrie stieg ebenfalls überraschend stark. Sie legte um 0,7 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent zu. Erwartet worden waren 77,7 Prozent.

Nach Veröffentlichung der Produktionsdaten konnte der Kurs des US-Dollar zulegen.