USA: Industrieproduktion schrumpft überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Februar überraschend gefallen.



Die Gesamtherstellung sei im Februar um 2,2 Prozent zum Vormonat zurückgegangen, teilte die US-Notenbank Fed am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet.

Die Fed machte vor allem das extreme Winterwetter in einigen Regionen der USA für den Rückgang verantwortlich. Bis auf einen geringfügigen Rückgang im September war die Produktion seit Mai 2020 stets gestiegen und hatte sich vom Corona-Einbruch erholt.

Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie fiel im Februar um 1,7 Prozentpunkte auf 73,8 Prozent. Sie liegt damit deutlich unter ihrem längerfristigen Durchschnitt./jsl/bgf/jha/