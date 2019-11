USA: Industrieproduktion fällt deutlich - Streik bei GM belastet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im Oktober zum zweiten Mal in Folge und zudem deutlich reduziert.



Eine Rolle dürfte jedoch der Streik beim großen Autohersteller General Motors (GM) gespielt haben. Die Autoproduktion ging stark zurück.

Die Gesamtherstellung in der Industrie lag 0,8 Prozent niedriger als im Vormonat, wie die US-Notenbank am Freitag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit fast eineinhalb Jahren. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur um 0,4 Prozent. Der Rückgang im Vormonat wurde leicht von 0,4 auf 0,3 Prozent korrigiert.

Die enger gefasste Produktion im Verarbeitenden Gewerbe fiel im Oktober um 0,6 Prozent. Hier kam vor allem der Streik bei GM zum Tragen: Die Autoproduktion ging um 7,1 Prozent zurück.

Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie sank deutlich von 77,5 auf 76,7 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit gut zwei Jahren./bgf/jkr/he