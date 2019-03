USA: Industrieaufträge steigen schwach

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Industrie hat im Januar erneut nur wenige neue Aufträge erhalten.



Im Vergleich zum Vormonat seien 0,1 Prozent Aufträge hinzugekommen, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Im Dezember war der Auftragseingang in gleichem Ausmaß angestiegen. Analysten hatten für Januar im Mittel mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Ohne Transportgüter gingen die Aufträge im Januar um 0,2 Prozent zurück.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im Januar laut einer zweiten Schätzung um 0,3 Prozent. Ohne Transportgüter gingen sie um 0,2 Prozent zurück. Die zivilen Kapitalgüter, eine Richtgröße für die Investitionsneigung der Unternehmen, erhöhten sich um 0,8 Prozent.

^

Die Daten im Überblick:

Januar Prognose Erstschätzung Vormonat

Industrieaufträge +0,1 +0,3 --- +0,1

Ex Transport -0,2 --- --- -0,5r

Langlebige Güter

Auftragseingang +0,3 +0,4 +1,2 +1,3

Ex Transport -0,2 -0,1 +0,1 +0,3°

(Angaben in Prozent, r=revidiert)

/bgf/jkr/fba