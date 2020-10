USA: Industrieaufträge steigen etwas schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Aufträge an US-Industrieunternehmen sind im August zwar gestiegen, allerdings etwas schwächer als erwartet.



Die Betriebe erhielten 0,7 Prozent mehr Bestellungen als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 0,9 Prozent gerechnet. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge ebenfalls um 0,7 Prozent.

Nach heftigen Einbrüchen im März und April war der Ordereingang in den vergangenen Monaten wieder deutlich gestiegen. Er konnte so einen Teil der Verluste in der Corona-Krise wettmachen.