USA: Industrie-Stimmung fällt auf den tiefsten Stand seit Januar 2016

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie ist im August auf den tiefsten Stand seit Januar 2016 gefallen.



Der Einkaufsmanagerindex ISM sank um 2,1 Punkte auf 49,1 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer leichten Verbesserung auf 51,3 Punkte gerechnet.

Da der Indikator unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten gefallen ist, deutet er jetzt auf eine Schrumpfung des Sektors hin. Auch die US-Industrie litt zuletzt zunehmend unter dem Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Zwar erwirtschaftet die amerikanische Industrie einen wesentlich kleineren Teil als der deutlich größere Dienstleitungssektor. Allerdings hängt das Geschäft vieler Dienstleiter vom Zustand der Industrie ab.

Die Entwicklung im Überblick:

^ August Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 49,1 51,3 51,2

Beschäftigungsindex 47,4 --- 51,7

Auftragsindex 47,2 50,5 50,8

Preisindex 46,0 46,8 45,1

Produktionsindex 49,5 --- 50,8°

(Angaben in Punkten)

