USA: Industrie-Stimmung fällt auf Dreijahrestief

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli zum vierten Mal in Folge verschlechtert.



Der Einkaufsmanagerindex ISM sank um 0,5 Punkte auf 51,2 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit August 2016, also seit knapp drei Jahren. Volkswirte hatten im Mittel mit einer leichten Verbesserung auf 52,0 Punkte gerechnet.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Zwar erwirtschaftet die amerikanische Industrie einen wesentlich kleineren Teil als der deutlich größere Dienstleitungssektor. Allerdings hängt das Geschäft vieler Dienstleiter vom Zustand der Industrie ab. Da der ISM immer noch über der Schwelle von 50 Punkten liegt, deutet er weiter auf eine wachsende Industrieproduktion hin.

Die Entwicklung im Überblick:

^ Juli Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 51,2 52,0 51,7

Beschäftigungsindex 51,7 --- 54,5

Auftragsindex 50,8 --- 50,0

Preisindex 45,1 49,0 47,9

Produktionsindex 50,8 --- 54,1°

(Angaben in Punkten)

