USA: Industrie-Stimmung entfernt sich von Zehnjahrestief

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober von niedrigem Niveau aus aufgehellt.



Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg um 0,5 Punkte auf 48,3 Zähler, wie das Institute for Supply Management am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit einer etwas stärkeren Verbesserung auf 48,9 Punkte gerechnet.

Damit hat sich der Indikator etwas von seinem im Vormonat erreichten Zehnjahrestief entfernt. Da er aber weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt, deutet er immer noch auf eine Schrumpfung des für die US-Wirtschaft wichtigen Sektors hin. Die amerikanische Industrie leidet unter der schwächeren Weltwirtschaft sowie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Zwar erwirtschaftet die amerikanische Industrie einen wesentlich kleineren Teil als der deutlich größere Dienstleitungssektor. Allerdings hängt das Geschäft vieler Dienstleister vom Zustand der Industrie ab.

Die Entwicklung im Überblick:

^ Oktober Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 48,3 48,9 47,8

Beschäftigungsindex 47,7 --- 46,3

Auftragsindex 49,1 --- 47,3

Preisindex 45,5 50,0 49,7

Produktionsindex 46,2 --- 47,3°

(Angaben in Punkten)

