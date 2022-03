USA: Hauspreise steigen wieder stärker - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Anstieg der US-Hauspreise hat sich im Januar auf hohem Niveau beschleunigt. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Preise gegenüber dem Vorjahresmonat um 19,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit nähert sich die Rate wieder ihrem Rekordwert von vergangenem Herbst, als sie knapp zwanzig Prozent betragen hatte.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Hauspreise im Januar um 1,8 Prozent. Der Hauspreisanstieg setze sich auf breiter Basis fort, erklärte S&P-Direktor Craig Lazzara. Allerdings ändere sich das wirtschaftliche Umfeld derzeit rasch: Aufgrund der steigenden Inflation habe die US-Notenbank Fed begonnen, ihre Geldpolitik zu straffen. "Man wird bald den Einfluss steigender Hypothekenzinsen auf die Hauspreise sehen." Normalerweise dämpfen steigende Bauzinsen die Immobiliennachfrage und damit die Hauspreise./bgf/jkr/mis