USA: Hauspreise steigen in Rekordtempo - Case-Shiller-Index

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Immobilienmarkt setzt sich der Preisanstieg trotz anziehender Finanzierungskosten fort. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten stiegen die Häuserpreise im März gegenüber dem Vorjahresmonat um rund 21,2 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Es ist der stärkste Zuwachs seit Erhebungsbeginn vor etwa 35 Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 20 Prozent gerechnet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Immobilienpreise um 2,4 Prozent. S&P-Direktor Craig Lazzara sagte, die von vielen erwartete Abkühlung am Häusermarkt lasse weiter auf sich warten. Dies zeige, dass dieser auf einem sehr breiten Fundament stehe. Allerdings dürfte sich die Preisdynamik demnächst wohl abschwächen, da die Hypothekenzinsen mit der strafferen Geldpolitik der US-Notenbank Fed bereits stiegen./bgf/la/he