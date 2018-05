USA: Handelsdefizit sinkt überraschend deutlich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der US-amerikanischen Handelsbilanz ist im März überraschend deutlich gesunken.



Das Defizit fiel um 8,7 Milliarden auf 49,0 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2009. Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 50 Milliarden Dollar gerechnet.

Das Defizit im Vormonat hatte noch mit revidiert 57,7 Milliarden Dollar den höchsten Stand seit Oktober 2008 erreicht. In einer Erstschätzung war noch ein Fehlbetrag von 57,6 Milliarden ermittelt worden.

Die Exporte legten im März um zwei Prozent zu und stiegen auf einen Rekordwert von 208,5 Milliarden Dollar. Die Importe sanken um 1,8 Prozent auf 257,5 Milliarden Dollar.

US-Präsident Donald Trump hat wegen des hohen Defizits einen Handelsstreit begonnen. Vor allem mit China spitzte sich die Auseinandersetzung zu. EU-Unternehmen werden nur bis zum 1. Juni von Schutzzöllen ausgenommen. Für eine dauerhafte Sonderregelung fordern die USA Zugeständnisse./jsl/jkr/jha/