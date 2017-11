USA: Frühindikatoren steigen überraschend stark

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Oktober stärker als erwartet gestiegen.



Er habe um 1,2 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 0,8 Prozent erwartet.

Im September war der Indikator außerdem besser als bisher gedacht ausgefallen. Das Conference Board revidierte den Wert nach oben und meldete für den Vormonat einen Zuwachs um 0,1 Prozent, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,2 Prozent ermittelt worden war.

Der Sammelindex setzt sich aus zehn Frühindikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen./jkr/jsl/he