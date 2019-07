USA: Europäischer und US-Einsatz vor iranischer Küste ergänzen sich

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die in Europa und den USA geplanten Einsätze zum Schutz der kommerziellen Schifffahrt vor der iranischen Küste würden sich nach Ansicht des neuen US-Verteidigungsministers ergänzen.



Alle Länder, deren Handelsschiffe durch die Straße von Hormus führen, hätten ein vitales Interesse darin, die sichere und freie Passage der Meerenge zu garantieren, erklärte Mark Esper am Mittwoch. Esper war am Dienstag vom US-Senat als Minister bestätigt worden.

Die US-Regierung hatte sich zunächst bemüht, die Verbündeten auf einen gemeinsamen Einsatz zum Schutz der Schifffahrt einzuschwören, die sogenannte "Operation Sentinel". Großbritannien schlug dann jedoch eine eigenständige europäische Initiative vor, nachdem die Iranischen Revolutionsgarden am 19. Juli den unter britischer Flagge fahrenden Tanker "Stena Impero" festgesetzt hatten.

Wie der europäische Einsatz konkret aussehen soll, war bis zuletzt unklar. Die Optionen reichten von einer reinen Beobachtungsmission bis hin zu militärischen Eskorten für die Handelsschiffe, die vor dem Iran durch die Straße von Hormus fahren, wie es in Brüssel hieß. Die Bundesregierung äußerte sich öffentlich bis zuletzt eher zurückhaltend zu dem Thema, ist aber wie Frankreich ebenfalls aktiv an den Gesprächen mit anderen EU-Partnern beteiligt./jbz/DP/zb