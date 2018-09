USA: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erzeugerpreise schwächer gestiegen als erwartet.



Das Preisniveau auf Produzentenebene legte im August um 2,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Rate von 3,2 Prozent erwartet. Im Vormonat waren die Preise um 3,3 Prozent gestiegen.

Im Vergleich zum Vormonat fielen die Erzeugerpreise um 0,1 Prozent. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,2 Prozent.

Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Erzeugerpreise im August um 2,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Vormonat fielen sie um 0,1 Prozent.

Die Erzeugerpreise fließen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Neue Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise werden an diesem Donnerstag veröffentlicht./jsl/jkr/fba