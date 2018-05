USA: Erzeugerpreise steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April spürbar abgeschwächt.



Die Erzeugerpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Im Vormonat hatte die Jahresrate deutlich höher bei 3,0 Prozent gelegen. Analysten hatten einen Zuwachs um 2,8 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich stiegen die Preise, die Produzenten für ihre Güter erhalten, im April um 0,1 Prozent. Auch dies war schwächer als der erwartete Zuwachs um 0,2 Prozent. Im März hatte der Preisanstieg 0,3 Prozent betragen.

Ohne schwankungsanfällige Komponenten wie Energie stiegen die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 2,3 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung schwächte sich der Preisauftrieb deutlich ab. Im März hatte die Kernrate noch 2,7 Prozent betragen.

Die Erzeugerpreise fließen in die Preisentwicklung auf Verbraucherebene ein, an der die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/tos

--------------------------

**US APR FINAL DMD PPI Y/Y +2.6%; EX FOOD, ENERGY Y/Y +2.3%

**MNI:US APR FINAL DEMAND PPI +0.1%, EX FOOD, ENERGY +0.2%