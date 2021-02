USA: Erzeugerpreise steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erzeugerpreise zum Jahresbeginn stärker als erwartet gestiegen.



Im Januar legten sie im Monatsvergleich um 1,3 Prozent zu, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet. Ohne Berücksichtigung der stark schwankenden Preise für Lebensmittel und Energie betrug der Preisanstieg 1,2 Prozent im Monatsvergleich.

Im Jahresvergleich stiegen die Erzeugerpreise im Januar um 1,7 Prozent und damit ebenfalls überraschend stark. Analysten waren nur von einer Jahresrate von 0,9 Prozent ausgegangen, nachdem sie im Dezember 0,8 Prozent betragen hatte. Die Steigerungsrate erreichte den höchsten Wert seit einem Jahr./jkr/bgf/mis