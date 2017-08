USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche leicht gestiegen.



Sie seien um 2000 auf 234 000 Anträge geklettert, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit 238 000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt gingen die Anträge um 2750 auf 237 750 zurück. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als guter Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

19. Aug 234 +2 237,75 -2,75 12. Aug 232 -12 240,50 -0,50 05. Aug 244 +3 241,00 -1,00 29. Juli 241 -4 242,00 -2,25°

(Angaben in Tsd)

