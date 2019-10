USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gestiegen.



In der vergangenen Woche erhöhten sie sich um 4000 auf 219 000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel mit 215 000 Erstanträgen gerechnet. Allerdings wurde der Vorwochenwert etwas nach unten korrigiert.

Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt betrug unverändert 212 500. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts. An diesem Freitag veröffentlicht die US-Regierung ihren monatlichen Jobbericht./bgf/jha/