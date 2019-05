USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe etwas gesunken.



In der vergangenen Woche sei die Zahl der Anträge um 1 000 auf 211 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 215 000 Anträgen gerechnet. Mitte April war bei 193 000 Anträgen der niedrigste Stand seit etwa 50 Jahren erreicht worden.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 4750 auf 220 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarkts.

^

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

18. Mai 19 211 -1 220,25 -4,75

11. Mai 19 212 -16 225,00 4,75

04. Mai 19 228 -2 220,25 7,75

27. Apr 19 230 0 212,50 6,50°

(Angaben in Tsd)

