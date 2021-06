USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Arbeitsmarkt erholt sich weiter von dem schweren Corona-Einbruch.



In der vergangenen Woche gingen die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, einmal mehr zurück. Mit 376 000 Anträgen wurde das tiefste Niveau seit Beginn der Corona-Krise markiert. Im Wochenvergleich ging die Zahl um 9000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten waren etwas optimistischer gewesen und hatten im Schnitt mit nur 370 000 neuen Anträgen gerechnet.

Obwohl die Erstanträge seit Wochen fallen, haben sie noch nicht das Niveau erreicht, das vor der Corona-Krise vorherrschte. In den Monaten vor der Pandemie wurden pro Woche gut 200 000 Neuanträge gestellt. Dank umfangreicher Konjunkturpakete erholt sich die US-Wirtschaft derzeit stark von dem heftigen Einbruch während der ersten Corona-Welle vor gut einem Jahr./la/jkr/fba