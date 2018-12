USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche gestiegen.



Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, legte die Zahl der Anträge um 8000 auf 214 000 zu. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 215 000 Anträge gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 2750 auf 222 000. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

15. Dez 18 214 8 222,00 -2.75

08. Dez 18 206 -27 224,75 -3.75

01. Dez 18 233 -2 228,50 4,75

24. Nov 18 235 10 223,75 5,00°

(Angaben in Tsd)

