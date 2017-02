USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gehen überraschend stark zurück

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend stark gesunken.



Sie sei um 14 000 auf 246 000 Anträge gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten 250 000 Anträge erwartet.

Der Zuwachs der Vorwoche wurde von zuvor 259 000 auf 260 000 geringfügig nach oben revidiert. Im Schnitt der vergangenen vier Wochen sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 2250 auf 248 000 gestiegen.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als guter Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. Allerdings können die Daten durch Entwicklungen in einzelnen Bundesstaaten verzerrt sein, was stärkere Schwankungen mit sich bringen kann.

^ Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

28. Jan 17 246 -14 248,00 2,25 21. Jan 17 260 23 245,75 -1,75 14. Jan 17 237 -12 247,50 -9,50 07. Jan 17 249 12 257,00 -1,25°

(Angaben in Tsd)

/jkr/jsl/tos