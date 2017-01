USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher als erwartet gesunken

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlicher als erwartet zurückgegangen.



Sie seien um 28 000 auf 235 000 Anträge gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten 260 000 Anträge erwartet. Der aussagekräftigere Vierwochenschnitt fiel um 5750 auf 256 750 Anträge.

Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als guter Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. Allerdings können die Daten durch Entwicklungen in einzelnen Bundesstaaten verzerrt sein, was stärkere Schwankungen mit sich bringen kann.

^ Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

31. Dez 235 -28 256,75 -5,75 24. Dez 263 -12 262,50 -1,25 17. Dez 275 +21 263,75 +6,00 10. Dez 254 -4 257,75 +5,25°

(Angaben in Tsd)

/tos/jkr/jha/