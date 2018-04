USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf tiefstem Stand seit 1969

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stark auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren gefallen.



In der vergangenen Woche sank die Zahl der Erstanträge um 24 000 auf 209 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit 230 000 Anträgen gerechnet.

Die Zahl der Erstanträge liegt damit so tief wie seit 1969 nicht mehr. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fiel die Zahl der Erstanträge um 2250 auf 229 250. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung

21. Apr 18 209 -24 229,25 -2,25

14. Apr 18 233 0 231,50 1,50

07. Apr 18 233 -9 230,00 1,75

31. März 18 242 24 228,25 3,00°

(Angaben in Tsd)

