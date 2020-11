USA: Erneut Hunderttausende neue Anträge auf Arbeitslosenhilfe

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Corona-Krise belastet den Jobmarkt in den USA weiter stark, erneut haben Hunderttausende Arbeitslosenhilfe beantragt.



In der vergangenen Woche betrug die Zahl der Erstanträge 751 000, rund 7000 weniger als in der Vorwoche, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten lediglich mit 735 000 neuen Anträgen gerechnet.

Die Daten deuten zwar auf eine anhaltende Erholung nach dem historischen Einbruch des Arbeitsmarkts zu Beginn der Pandemie hin, bleiben jedoch auf stark erhöhtem Niveau. Vor der Krise hatte die wöchentliche Zahl meist bei rund 200 000 gelegen. Ein umfassenderes Bild zur Beschäftigungslage in der weltgrößten Volkswirtschaft wird am Freitag der Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat liefern./hbr/DP/jsl