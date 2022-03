USA: Empire-State-Index trübt sich deutlich ein

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen im US-Bundesstaat New York hat sich März deutlich eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel zum Vormonat um 14,9 Punkte auf minus 11,8 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York am Dienstag mitteilte. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020, also kurz nach dem Übergriff der Corona-Pandemie auf die USA. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg des Indikators auf 6,4 Punkte gerechnet.

Belastet wurde die Stimmung wohl vor allem durch den Ukraine-Krieg. Mit einem Stand klar unter der Nulllinie signalisiert der Indikator ein Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität./jsl/bgf/stk