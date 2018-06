USA: Einfuhrpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Preise für importierte Waren im Mai stärker gestiegen als erwartet.



Die Einfuhrpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 4,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten eine Rate von 3,9 Prozent erwartet. Zudem wurde der Anstieg im April von 3,3 auf 3,6 Prozent nach oben korrigiert.

Im Monatsvergleich stiegen die Importpreise im Mai ebenfalls stärker als erwartet. In dieser Abgrenzung meldete das Ministerium einen Zuwachs um 0,6 Prozent. Die Markterwartung lag bei einem Anstieg um 0,5 Prozent.

Die Einfuhrpreise beeinflussen die Inflation auf Verbraucherebene, an der die amerikanische Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./jkr/fba