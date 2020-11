USA: Einfuhrpreise fallen stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise für in die USA importierte Güter sind im Oktober stärker gesunken als erwartet.



Im Vergleich zum Vorjahresmonat fielen die Preise für eingeführte Güter um 1,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,8 Prozent gerechnet. Im September waren die Preise um revidierte 1,4 (zunächst 1,1) Prozent gefallen. Seit Februar ist die Rate ununterbrochen negativ.

Abwärtsdruck kommt nach wie vor von den Energiepreisen, die gut ein Viertel günstiger waren als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Vormonat fielen die Einfuhrpreise im Oktober um 0,1 Prozent. Hier war eine Stagnation erwartet worden. Die Einfuhrpreise gehen zeitverzögert in die Verbraucherpreise ein, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./jsl/jkr/jha/