USA: Einfuhrpreise fallen erneut

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Preise für in die USA importierte Güter sind im September erneut gefallen, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet.



Gegenüber dem Vorjahresmonat waren eingeführte Güter unter dem Strich 1,1 Prozent günstiger, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Auf Jahressicht seien die Preise seit Januar nicht mehr gestiegen, erklärte das Ministerium. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 1,3 Prozent erwartet.

Abwärtsdruck kommt nach wie vor von den Energiepreisen, die etwa ein Viertel günstiger waren als ein Jahr zuvor. Auch auf Monatssicht gingen die Energiepreise zurück. Die gesamten Einfuhrpreise erhöhten sich hingegen wie erwartet um 0,3 Prozent gegenüber August. Die Einfuhrpreise gehen zeitverzögert in die Verbraucherpreise ein, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet./bgf/jsl/jha/