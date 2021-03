USA: Dienstleister-Stimmung trübt sich überraschend ein

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Februar überraschend eingetrübt.



Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel gegenüber dem Vormonat um 3,4 Punkte auf 55,3 Punkte, wie das Institut für Marktforschung am Mittwoch in Tempe mitteilte. Analysten hatten mit einem unveränderten Wert von 58,7 Punkten gerechnet.

Die Dienstleister haben aufgrund vieler Corona-Beschränkungen stärker unter der Virus-Krise zu leiden als die Industrie. Deutlich verschlechtert hat sich der Unterindikator für neue Aufträge. Aber auch die Werte für die allgemeine Wirtschaftsaktivität und die Beschäftigung gaben nach. Gestiegen ist hingegen der Indikator für bezahlte Preise.

Insgesamt deutet der Indikator aber weiterhin auf Wachstum hin, da er über der 50-Punkte-Marke liegt. Diese Schwelle von 50 Punkten trennt wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung./jsl/men