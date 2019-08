USA: Dienstleister-Stimmung fällt auf tiefsten Stand seit fast drei Jahren

TEMPE (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in den USA hat sich im Juli überraschend weiter eingetrübt und den tiefsten Stand seit fast drei Jahren erreicht.



Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,4 Punkte auf 53,7 Zähler, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit August 2016. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg des Indikators auf 55,5 Punkte erwartet.

Der Aktivitäts- und Auftragsindex gingen jeweils zurück. Dagegen legte der Beschäftigungsindex zu.

Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Indexstände von über 50 Punkten signalisieren eine wirtschaftliche Belebung, während Werte darunter auf einen Rückgang hinweisen.

Die Entwicklung im Überblick:

^ Juli Prognose Vormonat

Einkaufsmanagerindex 53,7 55,5 55,1

Aktivitätsindex 53,1 --- 58,2

Preisindex 56,5 --- 58,9

Auftragsindex 54,1 --- 55,8

Beschäftigungsindex 56,2 --- 55,0°

