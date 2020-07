USA: Defizit in Handelsbilanz steigt weiter

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das Defizit in der Handelsbilanz der USA hat sich im Mai angesichts der Corona-Krise erneut ausgeweitet.



Wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington bekanntgab, erhöhte sich der Überschuss der Einfuhren gegenüber den Ausfuhren zum Vormonat um 4,8 Milliarden auf 54,6 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 53,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Ausschlaggebend für das höhere Defizit waren fallende Ausfuhren. Die Einfuhren gingen zwar ebenfalls zurück, allerdings schwächer als die Exporte. Zurückzuführen ist die Entwicklung vor allem auf den merklich schwächeren Welthandel infolge der Corona-Pandemie./bgf/jkr/jha/