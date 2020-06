USA: Chicago-Index erholt sich nur leicht von Corona-Schock

CHICAGO (dpa-AFX) - In der US-Region Chicago hat sich die Unternehmensstimmung im Juni nur leicht von ihrem tiefen Fall in der Corona-Krise erholt.



Der Einkaufsmanagerindex stieg zum Vormonat um 4,3 Punkte auf 36,6 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Dienstag in Chicago mitteilte. Im Vormonat war der Indikator inmitten der Corona-Pandemie auf den tiefsten Stand seit Anfang der 1980er-Jahre gefallen. Volkswirte hatten für Juni mit einer deutlicheren Erholung auf 45,3 Punkte gerechnet.

Der Stimmungsindikator liegt immer noch deutlich unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin./bgf/fba