USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex überraschend deutlich gefallen

CHICAGO (dpa-AFX) - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet.



Der entsprechende Index sei von 58,3 Punkten im Vormonat auf 55,2 Punkte gefallen, teilte die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mit. Das ist der schwächste Wert seit Januar. Experten hatten einen Indexstand von 57,0 Punkten erwartet.

Der Dollar gab nach der Daten-Veröffentlichung nach. Im Gegenzug stieg der Eurokurs auf den höchsten Stand seit knapp einer Woche bei 1,1242 US-Dollar.

Noch im Vormonat April hatte der Indikator den höchsten Stand seit Anfang 2015 erreicht. Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität. Werte darunter sprechen für eine Schrumpfung. Allerdings war der Indikator zuletzt sehr schwankungsanfällig./tos/jkr/he