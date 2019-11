USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex erholt sich von Mehrjahrestief

CHICAGO (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago verbessert.



Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im November um 3,1 Punkte auf 46,3 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mitteilte. Der Stimmungsindikator konnte sich damit von niedrigem Niveau etwas erholen. Im Oktober hatte der Einkaufsmanagerindex den tiefsten Stand seit Dezember 2015 erreicht.

Analysten hatten im Mittel mit einer besseren Stimmung unter den Einkaufsmanagern gerechnet. Sie waren von einem etwas stärkeren Anstieg des Indexwertes auf 47,0 Punkte ausgegangen.

Der Stimmungsindikator bewegte sich damit wieder in Richtung der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte oberhalb der Marke signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin. Allerdings ist bei der Interpretation Vorsicht geboten. Der Chicago-Index schwankt in der Regel deutlicher als andere regionale Konjunkturindikatoren./jkr/he