USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex auf tiefstem Stand seit Ende 2015

CHICAGO (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Unternehmensstimmung in der Region Chicago weiter verschlechtert.



Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel im Oktober um 3,9 Punkte auf 43,2 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Donnerstag in Chicago mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Dezember 2015. Analysten hatten dagegen im Mittel eine leichte Aufhellung erwartet.

Der Stimmungsindikator rutscht damit weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten ab. Werte oberhalb der Marke signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin. Allerdings ist bei der Interpretation Vorsicht geboten. Der Chicago-Index schwankt in der Regel deutlicher als andere regionale Konjunkturindikatoren./bgf/jsl/jha/