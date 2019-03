USA: Beschäftigungsaufbau bleibt deutlich unter den Erwartungen

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat im Februar kaum noch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen.



Außerhalb der Landwirtschaft seien 20 000 Stellen neu entstanden, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Mittel mit 180 000 neuen Jobs gerechnet. Schwächer war der Beschäftigungsaufbau zuletzt im September 2017. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten Dezember und Januar wurde um 12 000 nach oben revidiert./jsl/jkr/fba

Finanztrends Video zu



mehr >