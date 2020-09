USA: Beschäftigung im Privatsektor steigt schwächer als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im August schwächer gestiegen als erwartet.



Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten gegenüber dem Vormonat um 428 000. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um eine Million gerechnet.

Laut ADP haben vor allem größere Unternehmen mit mehr als 500 Arbeitnehmern neue Kräfte eingestellt. Besonders deutlich war der Anstieg im Dienstleistungssektor, wo während der ersten Corona-Welle die meisten Arbeitsplätze weggefallen waren. Die Erholung am Arbeitsmarkt setzt sich damit fort, allerdings in kleinen Schritten./bgf/jkr/jha/